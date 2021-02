Tal como já nos habituou todas as semanas, Tânia Ribas de Oliveira voltou este fim de semana a partilhar com os seus seguidores do Instagram os cinco looks que marcaram a sua semana diante do programa 'A Nossa Tarde' - da RTP 1.

Do padrão florido à malha de gola alta, passando ainda pelo mais ousado e sensual cabedal: a apresentadora volta esta semana a provar que é cada vez mais eclética nas suas escolhas.

Veja os cinco looks na galeria e ajude-nos a escolher o melhor.

