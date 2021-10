Tomou lugar na noite desta quarta-feira, dia 29, a première do 'The Lost Daughter' e uma das artistas a marcar presença foi Dakota Johnson.

A atriz roubou todas as atenções na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Nova Iorque com um look que transpirou sensualidade.

Dakota combinou um corpete repleto de rendas e transparências com umas calças de pele. O cabelo optou por usar solto e manteve-se discreta nos acessórios.

Veja em maior detalhe na galeria.

Leia Também: Adriana Lima e Dakota Johnson foram as estrelas da 3.ª noite em Veneza