Cristina Ferreira é uma inspiração para muitas mulheres no que diz respeito ao seu estilo. No entanto, a apresentadora não perde a oportunidade para pedir uma ajuda aos admiradores do Instagram quando se encontra numa indecisão.

Ainda esta terça-feira, por exemplo, a 'rainha das manhãs' fez uma publicação na qual aparece com dois macacões diferentes.

"1 ou 2? Qual é que vocês escolhiam?", questionou.

Queremos saber a opinião do leitor. Qual escolheria?

