Cores vibrantes e botas com muito pelo, estes são elementos que mais se têm destacado nos look que Cristina Ferreira escolheu para os seus dias de férias em Gstaad, na Suiça.

A apresentadora quis descansar junto do filho, Tiago, no "silêncio da montanha" e com a neve como pano de fundo. Mas parece que Cristina teve azar e não encontrou tanta neve quanto desejava.

"A caminhar e a encontrar portugueses. Vivem e trabalham aqui muitos. Gstaad é um pequeno vilarejo suíço com muitos restaurantes e pouca neve. Mas dizem que quarta já neva. Eu é que já estarei em casa", brincou a apresentadora na legenda de uma nova fotografia partilhada nas suas redes sociais.

Curioso para ver os looks que a rainha das manhãs, que por estes dias se transformou na rainha das neves, escolheu para as suas férias na montanha? Espreite a galeria.

