Cristina Ferreira ainda não revelou o destino da viagem que fez neste início de ano mas, já deu conta de que, após algumas peripécias, chegou ao local.

Foi no primeiro dia de 2025, que a apresentadora afirmou que o ano iria "começar com uma viagem que desejava há muito".

Neste sábado, 4 de janeiro, Cristina Ferreira revelou nas stories da sua conta de Instagram que já chegou ao destino, apesar de ainda não ter revelado qual é.

"Já chegámos ao destino mas... não foi fácil", escreveu.

"Passaram 27 horas desde que saí de casa e não estou na Austrália. Supostamente, eram 12 horas, mas o avião foi desviado para outro aeroporto, por causa do nevoeiro. Três horas a mais no ar e a mais de 1000 km do destino final", acrescentou, noutra story.

