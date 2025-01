Cristina Ferreira revelou, finalmente, onde se encontra de férias com o companheiro, João Monteiro. A apresentadora está... na Índia.

Depois de ter dado conta que demorou 27 horas a chegar ao destino, por causa do nevoeiro, fez a primeira publicação da viagem.

"Éramos para ter chegado à meia-noite a Delhi. Chegámos às 11 da manhã depois do voo ter sido desviado para Mumbai, por causa do nevoeiro, comum nesta altura. Mais um voo, horas de aeroporto, olheiras e cansaço infindável. Quando aterrámos ainda fizemos mais quatro horas de carro até Agra. Só pensávamos no hotel, mas o guia disse-nos que, amanhã, por causa do mesmo nevoeiro, não veríamos o Taj Mahal", começou por explicar.

"Vamos diretos, com a roupa da viagem, sem banho, sem nada. Foi a melhor decisão. O nevoeiro ténue com o pôr do sol tornou ainda mais mágica uma das maravilhas do mundo. Nenhuma foto vai conseguir mostrar. Nenhuma. Nem as milhares de pessoas que ali estão. Já deu para perceber o lado caótico da Índia mas, até agora, só consigo absorver o impacto que uma cultura tão diferente tem em nós. Seguimos viagem", escreveu na legenda da publicação que conta com fotografias do monumento.

Leia Também: Os dois primeiros visuais de Cristina Ferreira em 2025. Qual o melhor?