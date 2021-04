Romântico e primaveril são as palavras de ordem no que diz respeito ao primeiro look da semana de Cristina Ferreira.

Esta segunda-feira, para o programa 'Cristina ComVida', a estrela da TVI escolheu um vestido azul todo bordado, com decote em V e mangas abalonadas. Mais um modelito que deixou em destaque a sua feminilidade e que mereceu rasgados elogios assim que foi dado a conhecer nas redes sociais.

Também aprova? Confira abaixo.

