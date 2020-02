Cristina Ferreira optou por um fato de treino como indumentária para 'O Programa da Cristina' desta sexta-feira, mas não um fato de treino qualquer. A apresentadora brilhou com um modelito repleto de lantejoulas e completou o look com umas sandálias de salto alto.

"Tudo o que uma pessoa precisa à sexta-feira. Um fato de brilhos", afirmou na legenda da fotografia com que deu a conhecer o visual nas redes sociais.

Uma vez mais a sua escolha foi bastante elogiada pelos seguidores. Confira abaixo e diga-nos se aprova.

Leia Também: 23 euros chegam para ter uma camisa igual à de Cristina Ferreira