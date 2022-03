Cristina Ferreira conduziu, na noite deste domingo, mais uma gala do 'Big Brother Famosos' e uma vez mais destacou-se pela escolha do look.

A estrela da TVI apareceu no pequeno ecrã com um longo vestido azul com detalhes em brilhantes na gola e cauda comprida. Mas foi a enorme racha que marcou pela diferença.

O modelito, vale notar, é da designer portuguesa Micaela Oliveira, uma das criadoras favoritas de Cristina Ferreira.

