"A GIRA vai fazer-lhe companhia na sala de espera do Hospital Santa Maria, Hospital Amadora Sintra, Hospital de Cascais", foi desta forma que se começou por revelar que o projeto criado por Cristina Ferreira - dedicado às mulheres - chegará a várias unidades hospitalares.

"Fiquem atentas! Foi uma das apostas que fizemos, juntamente com a SHINECARE, a empresa responsável pelos moopies digitais dos hospitais, para que a GIRA chegasse às pessoas de uma maneira diferente com o selo das grandes unidades hospitalares do nosso país.

A nossa missão é cuidar da saúde da mulher, por isso faz todo o sentido que a nossa comunicação esteja presente nestes espaços.

Obrigada aos hospitais que confiam na GIRA e à SHINECARE que tornou esta comunicação possível. A GIRA vai mesmo fazer parte da sua vida! Se vir a GIRA na sala de espera, partilhe connosco!", lê-se ainda.



© Instagram - Eu Sou Gira

O projeto tem feito um enorme sucesso, tendo sido marcado pelo lançamento de vários produtos, entre eles a bruma íntima e vibradores líquidos.

