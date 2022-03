Gabrielle Union levou o marido, Dwyane Wade, e as filhas, Zaya e Kaavia, à estreia do remake de 'Cheaper by the Dozen', em Los Angeles, esta quarta-feira, 16 de março.

A família posou na passadeira vermelha do evento, e a atriz surpreendeu ao combinar o look com a filha mais nova.

Como pode ver nas imagens que estão na galeria, Gabrielle e a pequena Kaavia, de três anos, estavam com um conjunto preto e branco.

