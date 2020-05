Cláudio Ramos já está a preparar o fato com o qual irá marcar presença na gala do 'Big Brother' do próximo domingo. Primando sempre pela classe e elegância, ou não fosse ele, na opinião de Júlia Pinheiro, um dos homens mais bem vestidos da TV portuguesa, o anfitrião do famoso reality show da TVI quer voltar a surpreender.

"Estava aqui a pensar em cores e modelos para a próxima semana. Até agora de qual mais gostaram?", questionou o apresentador na legenda de uma imagem onde juntou os quatro looks, todos de cores distintas, que usou até aqui nas galas do 'Big Brother'.

Veja abaixo a publicação e ajude Cláudio Ramos a decidir: qual o melhor look até agora?

