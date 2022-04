Com apenas 25 anos de idade, Zendaya tem o mundo a seus pés. Para além de ser uma das maiores estrelas de Hollywood - depois de uma carreira lançada na Disney - a artista destaca-se ainda pelas escolhas acertadas nos visuais que usa em eventos.

Um claro exemplo disto aconteceu esta quarta-feira, 20 de abril, dia em que Zendaya marcou presença num compromisso da HBO Max, em Los Angeles, Califórnia, a propósito da série de sucesso 'Euphoria'.

Para a ocasião, a celebridade escolheu um elegante modelito, nomeadamente, um fato criado à medida pela Calvin Klein em cinza. A 'it girl' complementou o look na perfeição com um apanhado de cabelo chique e uma maquilhagem irrepreensível.

Veja as imagens na galeria.

