Zendaya é uma artista com muitos talentos e parece que um deles é enquanto maquilhadora.

A atriz de 'Euphoria' foi uma das mais elogiadas pelo visual que escolheu para marcar presença na cerimónia dos Óscares.

Após a gala, na sua conta de Instagram a celebridade fez uma revelação interessante acerca do seu visual: foi ela que se maquilhou para ir ao evento, algo pouco comum entre as celebridades, que normalmente têm uma equipa disponível para as preparar.

