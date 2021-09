Cardi B foi uma das estrelas da Semana da Moda de Paris. Semanas depois de dar à luz o segundo filho, a rapper, de 28 anos, fez a sua primeira aparição pública numa passadeira vermelha esta terça-feira, 28 de setembro.

A artista deslumbrou tudo e todos com o seu excêntrico visual, nomeadamente um vestido de gala em tons de vermelho repleto de lantejoulas e conjugado com uma vistosa capa de plumas.

O look, a título de curiosidade, foi criado por Thierry Mugler.

Recorde-se que o filho de Cardi B, fruto do seu relacionamento com Offset, nasceu no dia 4 deste mês. O casal tem outra filha, Kulture, de três anos.

