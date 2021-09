Offset foi pai do quinto filho, o segundo em comum com Cardi B, no passado fim de semana. Uma novidade que foi confirmada através de uma publicação que foi feita na conta de Instagram de Cardi B.

Mas a rapper não foi a única a partilhar a boa notícia com fãs. Também o pai 'babado', Offset, mostrou uma fotografia captada pouco tempo depois de dar as boas-vindas ao filho.

No Instagram, o artista publicou uma fotografia onde aparece no hospital ao lado da mulher e do bebé recém-nascido. "Capítulo 5", escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que Cardi B e Offset são também pais da pequena Kulture, de três anos. O artista é ainda pai de Kalea, de seis anos, Kody, de seis, e Jordan, de 11, fruto de relação anteriores.

