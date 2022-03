Tânia Ribas de Oliveira escolheu a manhã de sábado para destacar nas redes sociais os visuais com os quais brilhou ao longo da última semana.

Entre as escolhas da apresentadora para a condução do programa 'A Nossa Tarde' estão uma camisa à venda por 400 euros, um look de homenagem à Ucrânia e, acima de tudo, 'modelitos' "super coloridos".

Espreite a galeria e ajude-nos a eleger o melhor.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira enternecida com elogios da fadista Sara Correia