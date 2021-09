Irina Shayk surgiu em público com um 'novo' visual, o que parecia ser uma peruca, logo a abrir a New York Fashion Week.

Na noite de quarta-feira, 8 de setembro, a modelo marcou presença numa festa da Bulgari e apareceu com o cabelo curto e com franja.

O novo visual destacou-se juntamente com a escolha do ousado look, composto por um corpete cor de laranja da LaQuan Smith (de 495 dólares - 418 euros), calças camufladas de cintura baixa da The Attico (de 1.088 dólares - cerca de 900 euros) e sandálias de saltos altos da Giuseppe Zanotti (de 498 dólares - 421 euros).

De acordo com o Page Six, tudo indica que Irina estaria a usar uma peruca de cabelo curto, uma vez que na quinta-feira de manhã voltou a aparecer com o cabelo comprido. Veja tudo na galeria.

