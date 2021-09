Georgina Rodríguez surpreendeu tudo e todos ao surgir com um novo corte de cabelo na primeira noite do Festival de Cinema de Veneza, que aconteceu esta quarta-feira. A namorada de Cristiano Ronaldo apareceu com o cabelo pelos ombros, deixando a dúvida no ar: Seria uma peruca ou arriscou num generoso corte?

A verdade é que o visual de Georgina está a dar que falar e já suscitou inclusive comparações a Irina Shayk, ex-namorada de CR7.

A revista Vanitatis recordou a aparição da modelo russa na cerimónia dos Óscares de 2019, quando Irina surpreendeu ao aparecer com o cabelo curto - mudança de visual que aconteceu com o auxílio de uma peruca.

Terá a bailarina seguido os passos da modelo?

Georgina Rodríguez, em 2021, e Irina Shayk, em 2019© Getty Images

