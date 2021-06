Neste domingo, dia 6 de junho, os telespectadores da TVI assistiram à primeira semifinal do programa 'All Together Now'. Sendo uma das juradas do formato, eis que Rita Pereira não se inibe em usar os visuais mais extravagantes e este é claramente um deles.

Desta vez, a atriz apostou num vestido 'fatal' em cabedal, uma criação de Francisco Félix. As botas de cano alto são de Steve Madden.

Rita prova uma vez mais que não tem medo de arriscar, sobretudo em looks mais sensuais, os seus prediletos.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira encanta com conjunto repleto de pedraria