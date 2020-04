"O Cláudio está brutalmente bem vestido", este foi um dos muitos elogios que ganharam destaque nas redes sociais na grande noite de estreia do novo 'Big Brother'. Cláudio Ramos destacou-se pela sua "triunfal" prestação no papel de apresentador e pela elegância do visual que escolheu para a ocasião.

"O Cláudio esteve muito bem e muito elegante", dizem os seguidores do apresentador, que abriu a emissão com um fato de cor bordô.

Fato e camisa, branca, claro está, são ambos da marca BBraune. Já nos sapatos, Cláudio manteve-se fiel às suas escolhas e foi a marca Cavalinho que o fez brilhar.

