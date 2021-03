A TVI despediu-se do 'Big Brother - Duplo Impacto' na noite de sábado, 27 de março, com Joana Albuquerque a levar o primeiro prémio para casa, no valor de 20 mil euros. Uma noite que ficou marcada pelas fortes emoções, mas também pelo glamour.

No que aos looks diz respeito, foram muitas e diferentes as escolhas para a noite de gala, como pode ver na galeria.

Os apresentadores, Teresa Guilherme e Cláudio Ramos, destacaram-se com um look que 'brilhou', mas não foram os únicos. Também Helena Isabel e Sónia Jesus escolheram modelos com brilhos.

Por sua vez, Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', deslumbrou com um elegante vestido floral, repleto de lantejoulas, em tons azul e cinza.

As cores também foram várias a destacar-se, como foi o caso do look de Gonçalo Quinaz, que optou por um fato azul bebé com um apontamento vermelho.

