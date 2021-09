Dos mais clássicos aos mais excêntricos e também ousados, a Met Gala regressou na noite de segunda-feira, 13 de setembro, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

Este ano com novos rostos, e por isso reunimos na galeria as imagens das estrelas que se estrearam na passadeira vermelha do evento em 2021.

Além de Billie Eilish que surpreendeu na faceta mais romântica, também a filha de Madonna, Lourdes Leon, deu nas vistas ao aparecer pela primeira vez na Met Gala. A jovem, de 24 anos, escolheu um conjunto Moschino by Jeremy Scott, deixando os pelos nas axilas à mostra.

Entre os muitos rostos que fizeram a sua estreia está ainda a filha do falecido Kobe Bryant, Natalia Bryant, o comediante Pete Davidson, a enteada da vice-presidente Kamala Harris, Ella Emhoff, o casal Brooklyn Beckham e Nicola Peltz e a cantora brasileira Anitta.

