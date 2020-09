Apesar da fase menos boa que o mundo vive por causa da Covid-19, começaram agora a ser realizados alguns dos eventos mais aguardados. A gala da entrega dos prémios Emmy foi uma das cerimónias importantes da indústria do entretenimento que foi em frente, mas decorreu de uma forma muito diferente da habitual.

Apesar de ser sem público e sem a habitual passadeira vermelha onde as celebridades exibiam com orgulho os looks escolhidos para a noite de gala, os Emmys não deixaram de contar com muito glamour.

Veja na galeria as celebridades mais bem vestidas desta noite de prémios. Mesmo sem red carpet, alguns famosos não deixaram de se destacar pelo visual escolhido.

Leia Também: A passadeira vermelha virtual dos Emmys 2020