Rita Pereira gosta de partilhar com os seguidores das redes sociais diversos pormenores da sua vida, entre eles os looks que escolhe. Ainda esta quinta-feira, dia 2, a atriz publicou na sua conta de Instagram imagens do visual que usou ontem.

"Ontem a pessoa estava 'arrasando no lookinho' e não partilhou portanto aqui vai", afirmou na legenda de uma publicação.

Para o programa 'Dia de Cristina', Rita apostou numa combinação mais ousada, mas que foi bastante elogiada.

Leia Também: Depois deste momento... Rita Pereira desabou em lágrimas