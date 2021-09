Anya Taylor-Joy foi uma das presenças na 4.ª noite do Festival de Cinema de Veneza, para assistir à premiere do filme 'Last Night in Soho', e a escolha do visual deixou-a no centro das atenções.

A atriz, de 25 anos, espalhou feminilidade com um look totalmente cor de rosa. O vestido, uma criação Dior Haute Couture, foi combinado com sapatos e um adereço de cabelo no mesmo tom, ambos da marca Dior. Já as joias, foram peças da Tiffany & Co.

