O Festival de Cinema de Veneza continua a receber as mais ilustres celebridades e personalidades da indústria cinematográfica e a terceira noite foi um verdadeiro desfile de estrelas.

Além de Dakota Johnson e Adriana Lima, pela passadeira vermelha passaram também os irmãos Maggie e Jake Gyllenhaal, que marcaram presença na premiere do filme 'The Lost Daughter'.

E quanto aos visuais, 'sobriedade' foi a palavra de ordem: Jake apostou num fato totalmente branco; Já Maggie apareceu com um elegante vestido preto com mangas brancas. Veja as imagens na galeria.

