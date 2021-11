Anitta deu nas vistas com um dos visuais que usou recentemente. A cantora brasileira, de 28 anos, partilhou na sua conta de Instagram imagens deste look.

Conforme poderá ver pelas imagens trata-se de um conjunto preto, com aplicações douradas no peito e uns brincos, do mesmo tom, bastante vistosos.

A escolha foi elogiada pelos seus seguidores, como se pode verificar através dos comentários.

Leia Também: Vídeo. Anitta mostra ensaio de dança escaldante com coreógrafa