Leve a sua família àquele lugar que tanto quer conhecer e torne-o único e especial. Partilhe boas aventuras em todas as ocasiões.

Organize as suas férias num dos muitos hotéis que Portugal tem para oferecer, com um parque temático que possa servir como base e ponto de partida para todas as atividades próprias do verão.

Nem sempre é fácil planear férias com crianças e encontrar hotéis que estejam preparados para receber os mais pequenos, que estão sempre abertos às novas aventuras. Portugal tem uma diversidade e riqueza enorme e, por isso, os lugares a visitar com os mais novos multiplicam-se.

Se ainda não tem planos para os últimos meses do ano, o Prémio Cinco Estrelas Regiões, sugere-lhe os melhores hotéis, parques temáticos, turismo rural e de aventura, de Norte ao Sul do país e Ilhas, com destinos que permitem fazer inúmeras atividades para recuperar energias e relaxar.

Conheça, explore e disfrute dos vencedores de 2021 do Prémio Cinco Estrelas Regiões onde poderá ter umas férias verdadeiramente Cinco Estrelas!

Vencedores na Categoria de Hotéis B&B:

Hotéis Moov, em Évora, Oeiras e Porto

Hotéis Moov, em Évora créditos: Prémio Cinco Estrelas

Vencedores na Categoria de Hotéis & SPA:

Douro Royal Valley, Hotel & SPA, no Porto

Hotel Minho, em Viana do Castelo

Hotel Minho, em Viana do Castelo créditos: Prémio 5 Estrelas

Vencedor na Categoria de Hotéis de Praia:

Martinhal Sagres Beach Family Resort, em Sagres

Vencedor na Categoria de Hotéis Temático:

Train Spot, em Marvão, Portalegre

Train Spot, em Marvão, Portalegre créditos: Prémio 5 Estrelas

Vencedores na Categoria de Parques Temáticos:

Dino Parque, na Lourinhã

Natur Water Park, em Vila Real

Dino Parque, na Lourinhã créditos: Prémio 5 Estrelas

Vencedores na Categoria de Turismo Aventura:

Aventour, São Jorge, Açores

Madeira Adventure Kingdom, Funchal, Madeira

Marvão Adventure, Marvão, Portalegre

Vencedores na Categoria de Turismo Rural:

Quinta Madre de Água, Gouveia, Guarda

Casas de Pousadouro, Baião, Porto