À medida que continuamos a percorrer a EN2 começamos a sentir que estávamos em casa. Esta zona é realmente muito familiar para nós. Talvez porque fica realmente perto de casa. Nós estamos a viver no centro do país, em Mação, há um ano, e ao passar por aqui sentimos essa familiaridade. Não chegamos a passar em Mação, mas passamos nos concelhos vizinhos da Sertã, Vila do Rei, Sardoal e Abrantes.

Mural alusivo à EN2 em Vila Nova de Poiares. créditos: Zen Family

Poderia falar imenso sobre esta zona, pois conheço muito bem, não o vou fazer pois nesta viagem quase que foi só de passagem embora tenhamos parado em alguns pontos imperdíveis e estratégicos. Deixo aqui uma dica para quem quiser percorrer na Nacional 2, nesta zona. Em Vila do Rei é possível fazer uma variante da EN2. E vale mesmo a pena, pois esta rota alternativa leva-nos ao Penedo furado, um local de cortar a respiração. Parem e percorram os seus passadiços, que nos fazem caminhar entre montanha, rochedos e cascatas ao longo do rio. É mesmo uma pérola do nosso Portugal imperdível. Não se esqueçam de parar também no Centro Geodésico de Portugal, o “umbigo” do nosso país como gosto de chamar e que assinala aquele que é o ponto central. O local tem uma vista magnifica e uma energia muito tranquila.

Continuando caminho passamos no Sardoal, faz parte do roteiro, embora a vila não fique propriamente na EN2, mas vale a pena o desvio. Assistimos aqui a um lindo pôr do sol, no adro da igreja, que fica num ponto mais alto. É uma vila muito típica que nos começa a transportar para o Alentejo, por percorrermos ruas de casas brancas com faixas amarelas nas janelas e portas.

A pernoita foi em Abrantes, com cheirinho a casa, mas ainda assim apenas no conforto da nossa “Zeninha”, o nosso furgão transformado hippie chic. Sentimos que estávamos perto, mas simultaneamente longe. A alma de viajante não nos permitiu fugir da rota.

Sexto dia – Abrantes, Ponte de Sor, Montargil, Mora, Montemor o Novo, Alcácer do Sal

Das montanhas às planícies alentejanas. É magico poder sentir como a paisagem se transforma à medida que vamos percorrendo a EN2. Parece que estamos no cinema e que a imagem da tela vai mudando, como se de um filme se tratasse.

Pernoitamos em Abrantes, junto ao Tejo, a última localidade a norte do rio. Aqui aconselho subirem ao castelo, construído pelos Cavaleiros Templários e que foi fundamental para defesa quando os Mouros tentaram reaver a cidade. No planalto que o alberga, a 200 metros de altitude é possível admirar a paisagem vasta que abrange grande parte do rio e se estende pela Beira Baixa, Alentejo e Ribatejo. Dentro das muralhas do castelo esta a Igreja de Santa Maria do Castelo, que é de estilo gótico e já não funciona como local de culto. O centro histórico também é uma zona que merece ser visitada, como é exemplo o antigo mercado de palha, hoje conhecido como Praça Barão da Batalha. Só vos dei dicas da cidade em si, mas Abrantes é um concelho grande cheio de surpresas agradáveis como é a Aldeia de Mato e a sua praia fluvial. Confesso que não exploramos muito Abrantes, nesta viagem, pois conhecemos muito bem e decidimos privilegiar destinos que não nos fossem familiares.

Marco que assinala o centro geodésico de Portugal. créditos: Zen Family

A viagem continuou, agora a sul do Tejo. Em Ponte de Sor destacamos a zona ribeirinha, que tem como pano de fundo a Ribeira de Sor e que fica muito perto da zona histórica. O que mais gosto é do percurso pedestre que também começa nesta zona ribeirinha e passa por moinhos de água de rodízio oitocentistas e atravessa montados de sobro em diferentes fases de crescimento.

Ainda neste concelho com um pouco mais de caminho na EN2 encontramos a Albufeira de Montargil. Repleta de uma beleza inigualável devido à suas águas bem azuis, esta magnífica albufeira foi lugar ideal para fazer uma pausa, relaxar e fazer o nosso almoço. São diversas as atividades que aqui se podem fazer, muitas delas relacionadas com desportos náuticos.

Esta foi para nós sentida como uma região de transição entre o norte e o sul de Portugal, assim como entre o litoral e o interior. Passamos para o Alentejo, região de planícies a perder de vista e tradições marcadas, algumas das quais elevadas à categoria de património da humanidade como o Cante alentejano ou a manufatura de chocalhos.

Passamos em Mora. Foi uma passagem breve e fugaz, mas com tempo suficiente para ver o Museu Interativo do Megalitismo, que tem como missão valorizar e divulgar o património megalítico do Concelho de Mora e manter a memória histórica e cultural das suas gentes. Aqui a arqueologia é quase sinónimo de megalitismo, onde antas, menires e conjuntos de menires fazem parte da identidade paisagística desta zona.

Montemor-o-Novo, foi para mim uma paragem obrigatória. Eu que adoro histórias, contos e lendas, tinha de visitar o Castelo de Montemor. Reza a lenda de que terá sido nesta fortaleza que se delineou a Travessia Marítima para a Índia de Vasco da Gama. Hoje, já não temos o castelo na integra, nas o que resta dele faz-nos viajar no tempo. Ainda das muralhas destaco o Paço do Alcaide – agora uma mera sombra do que foi – era o sítio donde se instalavam os Reis de Portugal quando vinham a Montemor-o-Novo, e amais antiga igreja da cidade, a Igreja de São Tiago (século XIV) que alberga o Centro Interpretativo do Castelo – o local ideal para conhecer melhor a história e evolução da povoação.

Paragem alentejana em Montemor-o-Novo créditos: Zen Family

Montemor-o-Novo é também palco de vestígios da ocupação paleolítica e neolítica. Não fomos revisitar a Gruta Escoural pois tínhamos outros planos. Mas se puderem façam-no. As Grutas do Escoural são um sistema de cavernas descobertas em 1963 parecem indicar que foram usadas como habitação humana nos últimos 50 mil anos.

O nosso plano foi, uma vez que íamos passar o concelho de Alcácer, fazer um desvio de 20 minutos para conhecermos uma herdade 100% biológica, sustentável e com ecoturismo de um grande amigo do Luís. Fizemos o desvio porque estes amigos não se viam há 30 anos e porque este projeto está super alinhado com os nossos princípios de vida. Depois de a conhecermos, a herdade Cucumbi passou a fazer parte do nosso roteiro imperdível. Aproveitamos para relaxar, assistir a um lindo pôr do sol e refrescar numa linda charca, no meio desta natureza. Ficamos por aqui a usufruir da natureza, com a nossa “Zeninha” feliz por estar entre chaparros e ovelhas... jantamos uma bela biorefeição, junto com os hóspedes e a família cucumbi a partilhar histórias. Pernoitamos por aqui, no meio da natureza, na nossa “Zeninha”, embalados pelo som dos badalos e o canto dos grilos.

Sétimo dia - Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, São Brás de Alportel

Acordamos no paraíso, no meio do rebanho das ovelhas, com os galos a “cantar a alvorada”. Antes de voltar à estrada, tivemos ainda tempo de conhecer um pouco mais desta herdade e do seu funcionamento. Continuamos fascinados! O momento alto foi dar de comer às burrinhas Beringela e Courgette, que ao ouvirem o badalo de chamamento “trotearam” até nós.

Bem na rota da Nacional 2 está Ferreira do Alentejo conhecida como a capital do Azeite. Um dos pontos atrativos desta vila é a gastronomia, entre muitas destacam-se para nós, a açorda de alho, a açorda de beldroegas, a açorda de carrasquinhas, as migas e o gaspacho. Nesta paragem vale a pena visitar aquele que de todos os templos religiosos de Ferreira do Alentejo é o mais conhecido e ícone da vila - a Capela do Calvário ou de Santa Maria Madalena. A dúvida do nome tem a ver com a interpretação que é feita das pedras de granito que estão incrustadas nas paredes redondas e caiadas de branco, com uma faixa amarela, uma arquitetura religiosa muito singular. Na região só há uma capela semelhante, em Peroguarda e é um pouco mais pequena. Curiosamente também é designada por dois nomes: Capela de Santa Maria Madalena ou Calvário das Pedras Negras.

Já no distrito de Aljustrel, ergue-se Ervidel, com a sua paisagem sobre a albufeira do Roxo a perder de vista e a presença desta enorme e majestosa e bela massa de água quase nos faz esquecer que nos encontramos em pleno Baixo Alentejo, onde tradicionalmente o clima é quente e seco. Esta é uma povoação muito antiga e é atualmente indissociável da barragem que abastece o perímetro de rega do Roxo. Desde sempre, foi terra de vinho, azeite e cereais como nos dizem as gentes destas paragens. A paisagem de Ervidel tem uma forte presença de vinhedo. E maravilhoso poder observaras extensões de retorcidas cepas das várias castas de uva que fazem os seus afamados vinhos. Entre muitas, chamou-nos a atenção a adega Moreira, onde as talhas de barro remontam ao século passado, estando a mais antiga datada de 1843. É nestas talhas que a uva esmagada fermenta, até se tornar em vinho novo, que segundo os populares se prova pelo S. Martinho. Passamos cedo demais, ainda estavam a fazer a vindima, pelo que não conseguimos provar um pouco de vinho destas talhas centenárias.

Capela do Calvário em Ferreira do Alentejo. créditos: Zen Family

Em Aljustrel, encontramos o maior percurso mineiro urbano de Portugal, ideal para “amantes” de caminhadas, como nós. Neste percurso, de nome “Aljustrel tem uma mina” podemos visitar e desvendar “segredos e riquezas” dos principais locais de interesse desta vila mineira alentejana. Este é considerado o maior percurso mineiro urbano do país”, com 12 quilómetros de extensão. Passa por caminhos urbanos e rurais e passadiços de madeira e demora entre três e quatro horas a ser percorrido. Ainda em Aljustrel, chamou-nos a atenção o Moinho das Maralhas. Os moinhos são um testemunho vivo dos antigos processos de moagem, pelo que é sempre uma visita interessante. Não conseguimos a desejada visita, mas o Museu Municipal de Aljustrel promove visitas guiadas ao Moinho do Maralhas, mediante marcação prévia.

Ainda antes de rumar à região algarvia, fizemos uma paragem em Almodôvar, uma tradicional vila alentejana, onde reinam as típicas casas caiadas, rica em património histórico e que possui diversos edifícios seculares, como a Ponte Medieval sobre a Ribeira de Cobres.

A paragem final foi mesmo São Brás de Alportel. Para tal tivemos de passar a imponente Serra do Caldeirão.

Oitavo dia - São Brás de Alportel, Loulé (Serra do Caldeirão)

Pernoitamos no ambiente tranquilo e histórico de São Brás de Alportel. Passeamos pelas ruas da vila e ficamos deslumbrados com as descobertas de cada cantinho. Uma das surpresas foi encontrar a Casa Museu da EN2. Este museu, muito recente (foi aberto ao publico há pouco mais de 1 mês) é um lindo tributo aos canteiros, os trabalhadores que tornaram a EN2 uma realidade. Tivemos a sorte de nos cruzar com a Carla, que com paixão explicou a dedicação que cada canteiro tinha na sua obra prima, que cada um era responsável por um cantão (cerca de 8 km) e que havia material devidamente identificado para cada canteiro. A casa que alberga o museu, está também ela ligada à história e construção da EN2. Esta era a casa da 8. a secção e servia de apoio aos canteiros. Não serviu de habitação, como muitas que podemos ver ao longo da estrada, porque estava já dentro de um grande centro populacional e os canteiros podiam ficar nas suas próprias casas. Servia como local para guardar as ferramentas e onde estava o escritório do chefe. Foi uma visita muito interessante. Aconselho a todos.

Daqui resolvemos andar um pouco para trás. Regressamos à Serra do Caldeirão, que tínhamos atravessado no dia anterior, uma parte já de noite, e fomos ter com uma amiga, que agora explora um monte como turismo, em plena serra. Fiz o almoço e almoçamos todos juntos no meio desta serra ainda muito "selvagem". Mais para o final do dia, fomos surpreendidos com a maravilhosa energia e vista do Stupa Budista Tibetano que fica em plena Serra do Caldeirão. Adorei! A energia é incrível neste local.

A noite caiu, descemos, embrenhamos os nossos passos na Serra e dormimos no monte da Sílvia, com a natureza a proteger-nos, na nossa “Zeninha”.

São Brás de Alportel. créditos: Zen Family

Nono dia – Loulé (Serra do Caldeirão), Faro

Depois de atravessar 11 distritos e 35 concelhos (11 cidades e 24 vilas), dez serras, 13 rios e sete linhas de comboio, a Estrada Nacional 2 chega ao fim em Faro, com vista para o mar. Ao fim de 738 km pela Nacional 2, com mais outros tantos de desvios e nove dias de viagem, chegamos a Faro.

Chegamos ao fim da Nacional 2. Mas, como o fim de algo é sempre o início de outro algo, a aventura continua.

Faro é a capital do Algarve, junto à Ria Formosa, uma cidade que seduz pela sua riqueza histórica e o epílogo perfeito para esta estrada que atravessa tantas histórias. É uma cidade tradicional onde se encontram alguns artefactos medievais e um monumental arco neoclássico, o Arco da Vila. Nesta região podemos desfrutar das magníficas praias da costa Algarvia, como a Praia da Ilha de Faro.

Retiro de paz na Serra do Caldeira, no Algarve. créditos: Zen Family

Reservamos para explorar Faro e seus arredores. Foi o que fizemos. Deixamos a “Zeninha”, a nossa carrinha, a contemplar o mar por Faro e fomos circular nas nossas “binas” pela zona histórica. O entusiasmo a andar de bicicleta foi tanto que fomos até Olhão. Sentimos a vida do mercado e fomos conhecer o Manuel Mestre, mais conhecido como Manuel da Culatra. Este um verdadeiro Culatrense que tem o sal e a areia a correr-lhe nas veias. Foi um privilégio poder conhecer a Ria Formosa e a ilha da Culatra aos olhos de um local, que nos fez apaixonar pela ilha e pelas suas gentes. Tudo foi mostrado e explicado com alma e coração, pelo que a autenticidade e dedicação do Manel nos cativou e prendeu com cada palavra e em cada sorriso. Descobri que nestas águas temos viveiros de ameijoas e ostras, como todo o processo e feito. Algo que me tinha escapado completamente. Descobri que na Culatra só podem ter casa descendentes de pescadores da Culatra (para as demais pessoas existem outras ilhas) e talvez por isto esta seja uma ilha cheia de alma e carisma. Quem quiser fazer uma visita cheia de alma, com Manel da Culatra, só precisa de contratar os seus serviços no Culatra Tours. Ele está lá para isso e o mar e a ilha são mesmo a sua casa.

Regressamos a Faro nas nossas muito felizes e de coração cheio.

O final do dia, já longe da Rota da EN2, fomos até à praia verde brindar e celebrar com uma amiga, a Patrícia, que é uma Enfermeira parteira muito especial. Ela estava tão entusiasmada que nos aguardou com a sua "tribo".

Saímos já de noite, com um sorriso gigante e o coração a transbordar de alegria e amor. Pernoitamos em Cancela Velha, uma aldeia localizada numa elevação arenítica em frente à Ria Formosa e ao mar, de onde se descortina uma das mais belas panorâmicas do sotavento algarvio. A nossa aventura pela Nacional 2 acabou oficialmente aqui. Ainda vamos regressar a Casa e com certeza muitas paragens e aventuras nos esperam.

Fizemos sem dúvida uma viagem com alma, que nos desvendou em muitos locais a alma da nossa cultura, a alma das gentes, a alma do nosso Portugal mais profundo e mais puro.

Foi um privilégio participar nesta aventura.

Obrigada por nos acompanharem e apoiarem. Sinto que estivemos todos juntos por este Portugal.

Daniela Ricardo