O Dream Guincho promove experiências inesquecíveis, com a total segurança, que só o ar da montanha, a brisa do mar e as suas amplas áreas sociais, permitem. Localizado entre o mar do Guincho e a serra de Sintra, no Parque Natural – Sintra Cascais, é a escolha ideal para descomprimir e relaxar, após uma semana repleta de desafios e stresse ou para celebrar momentos especiais.

“O Dream Guincho nasceu do sonho de uma vida. É um sítio único e sofisticado, ideal para quem procura descontrair e deixar-se levar pela envolvente calma e relaxante ou até mesmo para quem está em teletrabalho. Com apenas 8 quartos, tem condições ímpares para receber os hóspedes, durante a pandemia que vivemos”, salienta Rosário Pinto Correia, Proprietária e residente permanente no Dream Guincho.

E acrescenta: “A saúde de todos os que nos visitam e a dos nossos colaboradores que comigo aqui vivem é a nossa prioridade máxima e absoluta. Como tal, a natureza que nos rodeia e as áreas sociais generosas pelas quais somos reconhecidos, permitem desfrutar, em segurança, deste espaço especial.”

Inspirado em histórias e pronto para tantas outras, o Dream Guincho é um espaço único, conjugando o antigo com o moderno, o familiar com o hoteleiro, a serra com o mar:

Assim, mergulha-se numa uma experiência inesquecível, que começa com um acordar tranquilo, um pequeno-almoço sublime, prolongando-se com um bom livro, um mergulho a ver o mar e um passeio pela serra.

Para terminar e sentir a magia do pôr do sol, nada melhor que um copo de vinho e a brisa da Serra de Sintra. Mais à noite, será servido o jantar, mediante pedido prévio aos responsáveis, que trará a riqueza da comida portuguesa, com a frescura dos ingredientes comprados no dia.