Muitos de nós estariam neste momento a preparar-se para ir de férias, plano que foi adiado devido à pandemia de Covid-19.

Agora, com o levantamento de algumas restrições e a reabertura gradual de fronteiras, podemos voltar a pensar nas tão desejadas férias.

Mas como fazê-lo sem sentir que estamos a arriscar demasiado?

Temos a sugestão ideal para si, Lilypad Palm Beach Villa, uma casa flutuante no meio do mar de Tasman.

Este alojamento de luxo para dois situa-se na Austrália, ao largo de Palm Beach, uma cidade costeira próxima de Sydney.

Desenhado para proporcionar umas férias de luxo em clima de romance, tudo está preparado para que não lhe falte nada caso não queira ser incomodado.

Cozinha totalmente equipada, uma pequena adega, sala com lareira, um quarto como cama king size, banheira de hidromassagem, Netflix, um terraço preparado para refeições no exterior, equipamento para a prática de stand-up paddle e snorkeling e até um barco para explorar as redondezas, onde existem praias bastante agradáveis.