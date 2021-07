Se viajar para fora deixou de estar nos seus planos para estas férias, não desespere. Foi a pensar em programas de lazer e desfrutar ainda mais da nossa cidade que a EastBanc desafiou Fernanda Velez a fazer um roteiro com os seus spots preferidos para o verão, no Príncipe Real.

E, com um dos bairros mais trendy da cidade como pano de fundo, a empresária preparou para si desde um agradável passeio de elétrico, ou um momento de relaxamento num jardim, sem esquecer uma dose de cultura musical.

Conheça as 6 sugestões da Fernanda Velez para aproveitar um verão bem lisboeta

Viajar de elétrico

Anda a adiar ser turista na sua própria cidade? Pois, não espere mais… Aproveite o verão para viajar no tempo e no espaço com um passeio nos clássicos elétricos de Lisboa, especialmente o 28, que vai do Martim Moniz até Campo de Ourique.

É que além do charme do “pica do 7”, o encanto desta viagem é mesmo dar-lhe uma experiência visual única de conhecer os recantos de Lisboa – que nos transporta daqui ao passado!

Visitar a EmbaiXada

Quer estar a par das últimas novidades das marcas portuguesas? A galeria conceptual mais cool do bairro do Príncipe Real está à sua espera e, num só lugar, oferece-lhe moda, gastronomia e cultura portuguesa.

Tudo isto num palacete do século XIX único e perfeito para desfrutar em família.

Abrir o apetite com o Zero Zero

Para os que procuram viajar de Lisboa até Itália, esta esplanada encantadora relembra-nos as bonitas terrazas italianas num jardim acolhedor e aromatizado mesmo no centro do bairro do Príncipe Real.

Todos os produtos são provenientes dos melhores produtores italianos, sendo o sítio indicado para uma refeição relaxante e apetitosa.

Relaxar no Miradouro de São Pedro de Alcântara

Venha ver com os seus olhos as 7 colinas! É que este é um dos pontos mais procurados para ter uma vista panorâmica sobre a cidade – e um dos preferidos para assitir ao pôr do sol em Lisboa.

A forma como toda a cidade fica iluminada convida às melhores fotos postais de Lisboa, além de ser o espaço perfeito para desanuviar de um dia que já vai longo pela cidade.

Ouvir Fado… onde menos espera

Não há outro elemento que melhor caracterize a nossa cultura mas não é dos que gosta das casas de fado? Pois o Real Fado está mesmo à sua espera. Porque pode ir ouvir fado numa cisterna subterrânea do século XIX, no Reservatório da Patriarcal, mesmo do centro do Jardim do Príncipe Real.

Uma experiência única, todas as semanas, onde a arquitetura do espaço e os acordes de guitarra portuguesa, se fundem numa das experiências culturais mais enriquecedoras que podemos ter na nossa cidade.

“Lisboa é uma cidade magnífica, que devemos valorizar, assim como aproveitar o luxo que ela nos proporciona. Com o contexto da pandemia e o adiar de muitos programas que tínhamos em mente, somos obrigados a ser criativos e a pensar em formas de aproveitarmos o nosso tempo livre e férias na nossa localidade. Estas sugestões pretendem precisamente ajudar as pessoas a aproveitarem as incríveis atividades e distrações que Lisboa tem para oferecer, com principal foco na área velha da cidade e do bairro do Príncipe Real. Espero que estas dicas sejam uma mais-valia e que sejam capazes de persuadir os lisboetas a tornarem-se “turistas” na sua cidade.” comenta Fernanda Velez.

Fernanda Velez, é empresária e influencer digital portuguesa apaixonada por moda, decoração, e é a criadora de conhecidas plataformas digitais, como o Blog da Carlota, @fernandavelez_ e agora o site em nome próprio.

Lançou um conceito de sucesso pioneiro em Portugal, o primeiro mercado de ativação exclusivamente digital, o Mercadito Blog da Carlota, sendo reconhecida pelo seu empreendedorismo, estilo e bom gosto. Tornou-se uma referência digital para mães e mulheres de sucesso.

Para ficar a saber mais sobre as dicas de Fernanda Velez, e em como aproveitar da melhor forma a nossa capital, assista a este vídeo.