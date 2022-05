As Casas da Horta estão inseridas numa propriedade com mais de 150 hectares de vegetação autóctone, e têm vista para um lago privativo que poderá explorar ao “leme” de uma gaivota a pedais ou numa prancha de SUP, totalmente envolvido na paisagem da região.

"Sozinho ou acompanhado, em família ou em trabalho remoto, as Casas da Horta adequam-se às necessidades dos mais exigentes visitantes", informa a gerência em comunicado.

Casas da Horta

" Totalmente equipadas, a Casa das Alcachofras e a Casa das Beterrabas têm dois quartos e capacidade para seis pessoas cada uma, piscina privativa com vista para o lago e para a horta, um amplo terraço, lareira, ar condicionado, e uma decoração rústica e campestre onde sobressaem o recurso às madeiras; há ainda detalhes pensados ao pormenor, como lençóis de algodão 100% portugueses, amenities da Rituals e um welcome basket com produtos locais selecionados", lê-se

A horta comunitária, que dá nome ao turismo, tem mais de 20 variedades de legumes orgânicos, que pode colher livremente para desfrutar de refeições saudáveis e aproveitar o melhor que a terra tem para oferecer.

Casas da Horta

Informações úteis Preços por casa (tipologia T2) a partir de 175 euros por noite (mínimo de estadia 2 noites) Capacidade máxima 6 pessoas por casa Reservas E-mail: info.casasdahorta@gmail.com / Tel: + 351 916313122 Morada Herdade da Charneca Rua do apeadeiro de Vale do guiso, 7580-011 Alcácer do Sal, Portugal

"Em redor, milhares de trilhos secretos convidam aos picnics, às caminhadas, ao jogging e aos passeios de bicicleta; há várias que estão à disposição dos hóspedes", acrescenta.

A herdade dispõe ainda de ovelhas, galinhas, cavalos selvagens e o burro Jericó, e até um museu com uma coleção de mais de 100 motas vintage, que fará as delícias dos aficionados. As diferentes espécies de aves que sobrevoam as Casas da Horta fazem deste um sítio ideal para a prática de birdwatching.

"Desfrute ainda da zona de jogos ao ar livre, com um campo de petanca e mesa de matraquilhos", refere.

As Casas da Horta "orgulham-se de ser pet friendly", pelo que os animais de estimação são sempre bem-vindos.

