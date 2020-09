Em plena comunhão com a Natureza da região algarvia e focado em promover o bem-estar e um estilo de vida saudável e ativo, o hotel português The Prime Energize disponibiliza, entre setembro e outubro, o Programa Sal, que pretende dar a conhecer a salina de Castro Marim através de diversas experiências relaxantes.

Com o término do verão e o início do outono, a agitação característica das férias dá lugar à calmaria, proporcionando a oportunidade perfeita para aproveitar os dias ainda quentes no cenário paradisíaco e tranquilo de Monte Gordo.

Assim, o Programa Sal inclui duas noites para duas pessoas num confortável quarto duplo, com direito não só a um pequeno almoço saudável e tratamento VIP à chegada, mas também acesso ao ginásio – que oferece diversas atividades desportivas, como aulas, corridas matinais ou caminhadas - à piscina exterior, ao Energize SPA e, por fim, a uma visita guiada às salinas de Castro Marim, repleta de experiências diferenciadoras.

créditos: The Prime Energize

A paisagem mágica de longos montes brancos, expostos em campos alagados no formato de quadrículas, é o selo de garantia de uma experiência única. Na visita guiada a estas salinas algarvias, os hóspedes do The Prime Energize poderão não só conhecer todo o processo envolvido na criação do sal marinho e da flor de sal, desde a sua origem nas águas salubres até chegar às mesas portuguesas, mas também desfrutar de um verdadeiro spa natural.

Com uma temperatura naturalmente quente, entre os 25 e os 35 graus, e ricas em sais minerais, as águas das salinas têm uma flutuabilidade natural e fornecem diversos benefícios à saúde, como o relaxamento de todo o sistema muscular, o aumento da circulação sanguínea e o aumento das defesas do corpo humano. Para complementar esta atividade, é ainda aplicada argila aquática, a qual tem um efeito hidratante e suavizante, desintoxicando a pele de impurezas.

créditos: The Prime Energize

O The Prime Energize localiza-se no sotavento algarvio, a cerca de 400m da praia de Monte Gordo, e dispõe de 64 quartos e 41 suites.