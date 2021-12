Sonha com um cenário natalício pintado pelo branco da neve e pelo colorido das luzes? No hemisfério norte, a probabilidade de conseguir ver a neve no Natal é muito grande.

Em dezembro, começa o inverno na Europa e alguns países oferecem ótimas oportunidades para quem quer viver a experiência de um Natal branco.

A Civitatis, empresa de venda de visitas guiadas e excursões, preparou uma lista com destinos imperdíveis para aproveitar o frio natalício e esperar o Pai Natal tomando um bom chocolate quente.

Reiquejavique

Reiquejavique, capital da Islândia, tem um dos invernos mais rigorosos da Europa. No mês de dezembro, a neve é quase garantida por lá e o nosso coração até aquece com tanta beleza.

Tromsø

A 350 quilómetros do Círculo Polar Ártico, onde a neve pode começar a cair em outubro, fica a pequena e colorida Tromsø. Esta é uma ótima altura para viajar até esta cidade. Nestes meses já é possível ver a aurora boreal. Em dezembro, a probabilidade de ver o fenómeno são enormes.

Zurique

Zurique é a maior cidade da Suíça. Ao longo do mês de dezembro, a cidade fica toda iluminada e recebe também os famosos mercados de Natal. Vendem-se artigos decorativos, lâmpadas especiais, biscoitos, tortas e bolos que deixam os dias ainda mais deliciosos.

Lapónia

Na Finlândia, a Lapónia tem duas alcunhas. Uma é “Terra do Pai Natal” e a outra é “Fim do Mundo”. Isto porque a cidade está localizada numa região remota do país e acolhe a autêntica casa do Pai Natal que recebe, todos os anos, milhares e milhares de cartas vindas de todos os lugares do mundo.

Estocolmo

Estocolmo, a capital da Suécia, é naturalmente bela e passar o Natal aqui é uma experiência incrível. As temperaturas podem chegar a -20°C, mas o frio é facilmente compensado pelas atividades variadas que a cidade oferece.

Além do Mercado de Natal e das decorações típicas, pode ainda fazer um cruzeiro na Escandinávia em pleno inverno.

Estrasburgo

Estrasburgo oferece uma série de vilas temáticas de Natal e delícias gastronómicas que a transformam num destino encantador para os turistas nesta época do ano.

Os visitantes podem provar comida típica da região inspirada nas festas de fim de ano, além dos tradicionais biscoitos natalícios e uma grande variedade de vinhos quentes. A programação de Natal também costuma ser bastante preenchida.

Oslo

Capital da Noruega, Oslo é uma cidade cheia de coisas para fazer. Se gosta realmente de neve, não deixe de visitar o Oslo Winter Park, o mais procurado do país para praticar desportos.

Edimburgo

Aproveite os inúmeros locais históricos natalícios na cidade de Edimburgo, no sul da Escócia. Com temperaturas médias à volta dos 1,5°C, a população de Edimburgo conhece bem a neve. Os eventos de Natal estão espalhados por toda a cidade.