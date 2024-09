No regresso às aulas, as marcas A Vaca que ri, Babybel e GoGo squeeZ juntam-se pela primeira vez para dar toda a confiança aos mais novos para as novas experiências que se avizinham. Em colaboração com a Disney, as marcas lançam a campanha #CabeTudoNaMochila, iniciativa que promove a educação emocional.

Para ajudar a lidar com o turbilhão de emoções, as marcas juntam-se às personagens da Pixar para abordar o tema. As embalagens d’ A Vaca que ri Original, A Vaca que ri Light, A Vaca que ri Palitos Original, A Vaca que ri Palitos Light, Babybel Original, Babybel Light, GoGo squeeZ Pack 8un, GoGo squeeZ Multipack 12 unidades e GoGo squeeZ Banana Pack quatro unidades, vão ter as personagens favoritas dos mais pequenos, prontas para os desafiar a embarcar na aventura.

Através da leitura do QR Code, disponível na embalagem, vai ser fácil mergulhar no universo do Nemo, Toy Story, Faísca McQueen, entre outros, através de jogos didáticos, mensagens inspiradoras e dicas úteis.

Entretanto, as marcas A Vaca que ri e Babybel uniram-se para levar uma família portuguesa à Disneyland Paris através da realização de um passatempo.

PASSATEMPO

Como forma de celebrar a campanha #CabeTudoNaMochila estamos a oferecer quatro Kits Disney + BEL, constituídos pelas seguintes referências:

Um Tote Bag Disney

Uma Rede Babybel Light - seis unidades

Uma Rede Babybel Original - seis unidades

Um pack A Vaca que ri Palitos Original x4

Um pack A Vaca que ri (oito porções light)

Um pack GoGo squeeZ Banana x4

Para se habilitar a este passatempo basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 19 de setembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.