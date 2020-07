Ganhe utensílios de bar e açúcar para preparar coqueteles

Como defende um famoso ditado popular, o que é doce nunca amargou e, nos meses de maior calor, nada como um coquetel refrescante para relaxar. Numa altura em que, devido à conjuntura atual, tendemos a permanecer mais tempo em casa, liberte o empregado de bar que há em si e surpreenda familiares e amigos com bebidas perfeitas. Temos, em parceria com a empresa produtora de açúcar Sidul, 10 packs de prémios para oferecer neste passatempo, contendo cada um deles.

- 1 copo misturador metálico

Utilizado para misturar os diferentes ingredientes dos coqueteles, é um dos instrumentos mais usados pelos empregados de bar de todo o mundo.

- 1 medidor metálico

Tal como sucede com as receitas das confeções gastronómicas que prepara em casa, também na preparação de um coquetel é fundamental não falhar nas quantidades, sob pena de comprometer o resultado final.

- 1 coador metálico

É outro dos utensílios a que os empregados de bar de todo o mundo recorrem para coar os coqueteles que preparam e que, depois, servem aos clientes.

- 1 embalagem de um quilo de açúcar areado amarelo

Este açúcar de cana, produzido em Portugal, tem um aroma agradável, uma cor dourada e um sabor único, dado pelo melaço da cana, o que o torna o preferido na confeção de receitas tradicionais e também na preparação de coqueteles.

- 1 embalagem de 500 gramas de açúcar mascavado

Este é um açúcar não refinado, de cor castanha devido ao melaço, uma substância existente na cana de açúcar. Tem um ligeiro aroma a rum e a baunilha, o que o torna ideal para bolachas, crumbles e bebidas.

- 1 caixa de açúcar de cana branco em stick

Embalado em saquetas individuais, num formato mais elegante, é comercializado em caixas de 50 unidades, práticas para arrumar e para levar à sua mesa, que são também ideias para adoçar as suas bebidas.

- 1 caixa de açúcar mascavado em stick

Embalado em saquetas individuais, num formato mais elegante, é comercializado em caixas de 50 unidades, práticas para arrumar e para levar à sua mesa, que são também ideias para enriquecer o paladar das suas bebidas.

Para se habilitar a ganhar, apenas tem de ir ao site da Sidul, descobrir o nome de uma das bebidas que pode preparar em casa com este utensílio de bar e com uma destas variedades de açúcar e enviar a resposta para passatempo.modernlife@sapo.pt. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail e idade, que não pode ser inferior a 18 anos.

APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 14h30 do dia 30 de julho de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!