Ganhe serviços de montagem, reparação, limpeza ou pintura

Desde o arranjo da fechadura de uma porta a uma pintura geral, passando ainda pela montagem de um berço, por uma limpeza a fundo ou até mesmo por uma mudança de casa, são muitas as propostas da Homing Facility Care, uma nova empresa a operar em território nacional que permite resolver alguns dos problemas que poderá ter na sua habitação ou na sua empresa de uma forma rápida e simples, sem necessidade de deslocações e sem tempo perdido, com integridade, segurança e qualidade de serviço.

Lisboa, Oeiras, Cascais, Odivelas, Amadora, Loures, Almada, Albufeira, Armação de Pêra, Faro, Loulé, Quarteira e Vilamoura são os concelhos em que, neste momento, a Homing Facility Care serve em Portugal. Para além da limpeza de divisões, de sofás, de carpetes, de colchões, de colchas e edredões, a empresa assegura a reparação de eletrodomésticos, aparelhos de ar condicionado, esquentadores, termoacumuladores, estores, autoclismos e cabines de duche, assim como alguns trabalhos de decoração.

Montar prateleiras, pendurar quadros e espelhos, aplicar varões de cortinados e colar papel de parede são cinco outros serviços da Homing Facility Care que pode contratar se reside no espaço geográfico de ação da empresa, com preços a partir dos 21,90 €. No serviço de reparações, há preços a partir dos 24,60 €. Nos serviços de limpeza, existem soluções a partir dos 7,50 €, o preço da limpeza de uma carpete por metro quadrado, até 188,30 €, o custo final de sete horas de limpeza, incluindo a mão de obra e os produtos.

Temos cinco serviços do catálogo online da Homing Facility Care, no valor de 40 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, para além de seguir a companhia no Facebook ou no Instagram, apenas tem de ir ao site da empresa, descobrir a percentagem de desconto atualmente em vigor nalguns serviços e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.casa@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode participar no passatempo, o número de vezes que quiser, até às 23h00 de 17 de fevereiro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

Os vencedores ganham um crédito da Homing Facility Care no valor de 40 €, para descontar num dos serviços do catálogo online da empresa, na área de atuação geográfica da companhia. No caso de o serviço selecionado ser inferior a esse valor, a diferença não será devolvida. No caso de o serviço pretendido ser superior a esse valor, o vencedor pagará apenas a quantia em falta.

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos resultados.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!