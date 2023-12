Viaja! é um livro que se destina a todas as pessoas que gostam de conhecer e explorar o Mundo, através de viagens a dois ou em família, com amigos ou até mesmo sozinhas. A obra permite criar uma crónica bem organizada de cada viagem. Simultaneamente, ajuda a planear as próximas aventuras.

O livro está repleto de mapas ilustrados de todos os países da Europa e outros continentes. Alguns desses mapas contém referências e sugestões diversas dos vários locais a visitar e descobrir. Outros servem para os viajantes marcarem os locais por onde já passaram.

Os viajantes também podem criar uma wish-list para cada viagem, anotar os desejos e sonhos que gostariam de concretizar, os lugares que gostariam de visitar, as especialidades gastronómicas que gostariam de provar, as aventuras que gostariam de ter e as experiências que gostariam de fazer.

Ao longo de 128 páginas, os viajantes podem registar as experiências mais memoráveis de cada viagem, adicionar fotografias, bilhetes de entrada ou lembranças.

“A ideia do livro surgiu ao lembrar-me daquelas pessoas, que são como eu, que gostam de relembrar as suas viagens, mas que se vão esquecendo do que fizeram, do que experienciaram, dos lugares por onde passaram ou das comidas que provaram. O Viaja! foi pensado para oferecer diversas possibilidades de registar aquilo que mais nos marca nas viagens e queremos eternizar. Lá, podemos deixar algumas notas, curiosidades, acontecimentos caricatos, colar bilhetes, etc., para mais tarde recordar”, refere a autora do livro, Monika Koprivova

O livro é editado pela Familiam, chancela que publicou os seguintes títulos: Avó, fala-me de ti e Avô, fala-me de ti, A Árvore da Nossa Família e Como Cresço.

