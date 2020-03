Como se mede o volume de água num rio? A pergunta que se formula em poucas palavras deixar-nos-á sem uma resposta. O mesmo não acontecerá a Will Williams, autor de “Geografia para pessoas com pressa” (Editorial Presença). O autor do presente título, com um mestrado em Geografia pela Universidade de Oxford, traz-nos esta resposta e centenas de outras, num livro que faz uma abordagem concisa aos principais temas relacionados com a Terra, os seus recursos naturais, a atmosfera, e ainda a ação do Homem e seus efeitos no sistema global.

Dos rios, ao clima e o tempo atmosférico, aos diferentes tipos de vulcões. Tudo isto numa escrita clara e acessível, incluindo o mundo físico, o mundo humano, assuntos globais, alterações climáticas, o impacto industrial e o ciclo hidrológico.

Sobre a própria disciplina tratada no seu livro, diz-nos o autor no prefácio à obra: “A geografia tem um papel único e valioso a desempenhar na junção dos elementos que envolvem questões complexas e que prestam esclarecimentos. Não há área onde isto seja mais óbvio do que na discussão sobre as alterações climáticas”.

