Herdeiro das origens de uma marca que foi originalmente lançada em São Paulo, no Brasil, o novo restaurante Cibi Sana, a funcionar desde meados do ano nas imediações da Sé da Braga, aposta numa cozinha rica em sabores sublimes que promete surpreender os paladares mais exigentes. Para conquistar os clientes desde a primeira garfada, o chef João Manoel, o mentor do projeto, alia os ingredientes tradicionais minhotos ao melhor da gastronomia internacional.

Temos três menus de degustação para duas pessoas, no valor aproximado de 60 €, para oferecer, dando cada um deles direito a:

Drink boas vindas: Espumante, coquetel de frutas ou água

Couvert: Pães, manteiga com ervas da Provença, salpicão de fumeiro artesanal, chips de batata doce, queijo da serra da Estrela e azeitonas

Entrada especial: Creme de cogumelos com bacon, ervas frescas e massa folhada ou portobello recheado com legumes com creme de leite de castanhas de caju (opção vegana)

Prato principal: Filet de robalo com risoto de tomate cereja com creme de balsâmico ou posta de carne Black Angus grelhada com manteiga de alho e tomilho fresco, batatas fondantes e crocante de ervas ou bife de seitan com brócolos salteados (opção vegana)

Sobremesas: Bolo de caramelo

Bebidas incluídas: Água ou refrigerante ou vinho branco/vinho verde Socalcos do Bouro Loureiro ou vinho branco/vinho tinto Truncado DOC (1/2 garrafa/pessoa) e café/chá