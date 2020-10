2020 marcou um momento histórico. Será para sempre estudado e recordado como o ano que provou que o mundo não estava preparado para as alterações provocadas pelo impacto que o novo coronavírus teve e continua a ter em todo o planeta. O livro "A psicologia da pandemia - Compreender e enfrentar a COVID-19", com coordenação do psicólogo forense Mauro Paulino e do psicólogo clínico Rodrigo Dumas-Diniz, publicado pela editora Pactor, aborda os impactos da doença aos mais diferentes níveis.

Perante uma proliferação de conteúdos, de acontecimentos, de notícias falsas e de publicações em revistas da especialidade, algumas delas sem revisão e, por conseguinte, fragilizadas cientificamente, os coordenadores desta obra reuniram um grupo de mais de 30 profissionais, de áreas como a medicina, a enfermagem, a sociologia, o serviço social, o direito e a psicologia, que se arriscaram a pensar, a aprofundar e a escrever, de forma séria e criteriosa, com base no conhecimento científico atual, sobre um tema que é novo.

Este livro aborda temáticas urgentes como a gestão clínica da pandemia, as reações psicológicas, as complicações (neuro)psiquiátricas, as intervenções psicológicas e psicossociais e as pluralidades familiares, como é o caso das crianças com pais separados ou divorciados, dos agregados marcados por violência doméstica e/ou dos lares com animais de companhia. Esta obra aponta ainda importantes orientações que, de futuro, segundo os autores, poderão servir como aprendizagem na gestão de novas pandemias.

