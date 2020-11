A nossa pele é fundamentalmente constituída por água. A má alimentação, as agressões externas e um deficiente consumo de líquidos reflete-se na epiderme, deixando-a desidratada e seca. A hidratação corporal é, por isso, essencial para que a pele se apresente elástica e luminosa. Soft & Co, uma marca criada em Portugal, lançou um creme de corpo com uma fórmula que combina poderosos ingredientes naturais.

Graças à sua formulação, deixa a pele da sua família hidratada, suave e regenerada. A combinação do óleo de amêndoas doces, de óleo de coco e de aloé vera é um forte aliado da hidratação e suavidade da pele. A vitamina E, outro dos seus componentes, ajuda a prevenir o seu envelhecimento precoce. Este creme diário vegano é hipoalergénico, adaptado a tipos de peles mais sensíveis e potencialmente alérgicas.

O creme de corpo Soft & Co, com uma suavidade ímpar e com uma fragrância, não tem, na sua constituição, nem ureia nem corantes. Aliás, nenhum produto desta marca nacional tem, na sua formulação de base, qualquer produto de origem animal, outro dos pormenores distintivos da Soft & Co. A embalagem com capacidade de 1.000 ml foi pensada para ser usada por toda a família e ser, por isso, mais económica.

Temos 15 unidades de creme corporal familiar Soft & Co para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da marca, descobrir o nome de outro dos produtos que integram o portefólio da empresa e enviar a resposta, por e-mail, para passatempo.prevenir@sapo.pt. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail.

APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas. Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 16h00 do dia 11 de dezembro de 2020.

A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte prevenir@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!