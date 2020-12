No ano atípico que vivemos, foram muitos os projetos temporariamente suspensos, os reencontros que ficaram por marcar e as viagens planeadas que acabaram por nunca acontecer. Na expetativa de que o próximo seja diferente, a Ambar vira a página para 2021, com a esperança de ajudar a realizar mais e melhor. Com as novas agendas anuais, projetar e organizar os compromissos e os planos futuros nunca foi tão fácil! Muitas são as opções da marca, pensadas para os mais variados gostos e necessidades.

É o caso das agendas da coleção Pop, uma das novidades que a empresa portuguesa acaba de lançar, que chegam agora ao mercado numa gama renovada. Coloridas, versáteis e com um design muito atual, prometem ser as melhores aliadas para acompanhar as aventuras e acontecimentos marcantes do dia a dia ao longo dos próximos 12 meses. Inspirar os que as adquirirem para um ano de positivismo, em que todos os sonhos se transformam em metas atingíveis, é a pretensão da Ambar.

Temos 15 agendas da coleção Pop da Ambar para oferecer. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da empresa, descobrir onde e em que ano é que a marca foi fundada e enviar a resposta, por e-mail, para passatempo.agendas@sapo.pt. Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 11h00 do dia 24 de dezembro de 2020. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico.

APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!