O cabelo é um fator decisivo na autoconfiança de cada pessoa e, muitas vezes, símbolo da expressão de cada um. Por isso mesmo, quando a queda capilar acontece costumamos levar, literalmente, as mãos à cabeça. Apesar de efetivamente ser um tema que causa alguma preocupação, é perfeitamente normal o cabelo cair, até porque os fios de cabelo têm um ciclo de vida, que começa no nascimento, a fase que antecede o crescimento e a maturidade, o período em que acabam por cair para que novos fios nasçam no seu lugar.

Apesar de estar em contínua renovação, se começar a notar uma queda mais significativa e acentuada, deve procurar, de imediato, ajuda. Os diferentes tipos de perda e as causas de queda de cabelo têm, na maioria dos casos, a ver com um estilo de vida pouco saudável, com fatores hereditários, com causas emocionais e psicológicas e/ou até mesmo com flutuações hormonais, causadas pela gravidez ou pela menopausa, por exemplo. Existem dois tipos de queda, a reacional e a progressiva. Sabe distingui-las?

Está a perder cabelo há mais de seis meses? Está a perder cabelo numa zona localizada, como é o caso do cimo do crânio ou das temporas? Tem familiares com uma queda de cabelo visível e localizada? Se respondeu que sim a, pelo menos, duas das perguntas, então, à partida, a sua queda será progressiva. Se começou há menos de seis meses, se perde grandes quantidades no duche, na escovagem ou ao passar os dedos e/ou se passou por um período marcante recentemente, então a sua queda será reacional.

Independentemente do seu tipo de queda, a René Furterer tem uma resposta para as duas situações, a gama Triphasic. Um programa de cuidado completo para estimular o crescimento e aumenta o ciclo de vida dos fios, que inclui um champô estimulante, um bálsamo texturizante e um tratamento antiqueda que combate a queda capilar reacional. O champô estimulante Triphasic combina dois ingredientes com alta eficácia, o trifosfato de adenosina (ATP) e extratos naturais de fáfia, com poderes estimulantes.

Após a lavagem, o cabelo fica mais resistente, fácil de pentear, macio e brilhante. Com um complexo de ingredientes que inclui ATP e extratos naturais de fáfia, também conhecida como ginseng-brasileiro, o bálsamo texturizante Triphasic, enriquecido com proteínas de trigo, fortalece, desembaraça e aumenta visivelmente o cabelo, deixando-o suave e radiante. O tratamento antiqueda Triphasic Reacional reativa o crescimento do folículo e fortifica os fios, enquanto preserva o equilíbrio natural do couro cabeludo.

O seu complexo único de ingredientes combina três ações essenciais para ajudar o cabelo a ficar visivelmente mais denso, devolvendo-lhe vigor e vitalidade, desde o primeiro mês de utilização. Temos cinco packs compostos por uma embalagem de champô estimulante Triphasic, uma embalagem de bálsamo texturizante Triphasic e uma embalagem de tratamento Triphasic Reacional de René Furterer, no valor de 96,10 €, para oferecer. Para se habilitar, além de seguir a marca no Instagram, tem de ir ao seu site nacional.

