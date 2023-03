“Na vanguarda dos tratamentos para a perda de peso, oferecendo as soluções mais modernas e cientificamente comprovadas”, assim se apresenta a PronoKal. A empresa, apoiada numa equipa multidisciplinar de médicos prescritores, nutricionistas, técnicos em atividade física e especialistas em coaching, oferece soluções eficazes na melhoria da saúde, prevenção de doenças e, consequente, aumento do bem-estar e qualidade de vida. A PronoKal está comprometida com a prevenção e tratamento do excesso de peso e da obesidade, através de uma mudança de estilo de vida e reeducação alimentar.

PASSATEMPO

Estamos a oferecer um tratamento de perda de peso PronoKal.

Participar é muito simples, basta que responda acertadamente à pergunta que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 15 de março, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

Ao participar, o vencedor está a autorizar que a sua imagem de "Antes" e "Depois" seja partilhada nas plataformas online da PronoKal. Só é possível fazer tratamento, caso não haja nenhuma contra indicação médica.

O formulário pede nome completo e número de cartão de cidadão. As participações incompletas podem não ser consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas a dúvidas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.