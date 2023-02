A Exponoivos rumou a sul e chega ao Algarve com praia, sol, cheirinho a férias e o melhor showcase do setor de casamentos num formato Premium. A iniciativa a 11 de março (das 11h00 às 19h00), no Pine Cliffs Resort, em Albufeira, apresenta-se como um showcase para casamentos mágicos e apaixonantes; uma mostra de tendências e ideias; o local para encontrar as melhores e mais diferenciadas soluções, experiências, workshops, demonstrações e ações dinâmicas.

PASSATEMPO

Para que possa viver esta experiência, estamos a oferecer cinco convites duplos + welcome drink (espumante) + welcome gift (limontejo e caixa de chocolates).

Participar é muito simples, basta que responda acertadamente à pergunta que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 9 de março, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

Os convites duplos serão enviados para o e-mail indicado pelos participantes. O welcome drink e o welcome gift serão entregues na entrada do evento.

O formulário pede nome completo e número de cartão de cidadão. As participações incompletas podem não ser consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas a dúvidas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.