Adalyn Reyes sempre esteve concentrada nos Miami Flames. No entanto, a sua carreira fica comprometida quando o vídeo de uma altercação com a mascote da equipa se torna viral. Consequentemente, o dono do clube (que também é o seu pai) manda-a para uma cidade no meio do nada para reanimar a equipa de futebol local.

Adalyn não contava que os seus jogadores fossem um grupo de meninas de nove anos com tutus e uma cabra de estimação. Além disso, Cameron Caldani, ex-lenda do futebol, também se encontra na cidade, embora a sua presença ali seja um mistério.

Cam é o candidato perfeito para ajudar Adalyn, mas depois de um primeiro encontro um tanto acidentado, o futebolista de elite só quer livrar-se dela a qualquer custo. Porém, partir não é uma possibilidade para Adalyn, que não descansará até recuperar a sua antiga vida. Com ou sem a ajuda de Cam.

Um livro escrito por Elena Armas, uma escritora espanhola, romântica incurável, e uma confessa e colecionadora de livros.

