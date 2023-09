É inegável que o café faz parte da cultura do Porto e dos portuenses. Hoje, a cidade assiste a uma nova onda da experiência em torno do café, com as cafetarias de especialidade, a profissão de barista, os pequenos torradores e os equipamentos especializados.

A unir todas estas vertentes, nasce a Porto Coffee Week, de 25 de setembro a 1 de outubro, uma agenda recheada de workshops, palestras e campeonatos dedicados ao café e com lugar em diferentes espaços na cidade do Porto. A grande novidade está no primeiro Coffee Market, um mercado na Alfândega do Porto, a decorrer de 29 de setembro a 1 de outubro, que junta profissionais e amantes desta bebida, e conta com talks, campeonatos, expositores, torradores nacionais, provas de café ilimitadas e ainda tem um copo de takeaway reutilizável da Bodum de oferta.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um entre os cinco convites duplos para o Coffee Market, basta acertar nas duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 27 de setembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e cartão de cidadão. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.